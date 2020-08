Craque do Barcelona, Messi quer sair do clube, diz fonte

Sarah Chaves, com informações da Agência Brasil

O jogador Lionel Messi disse ao Barcelona que quer sair do clube imediatamente, de acordo com a Agência Brasil, nesta terça-feira (25), uma fonte confirmou a informação.

A fonte, ligada ao clube, disse que Messi, informou seu desejo de sair ao enviar uma mensagem por burofax, um serviço usado na Espanha para despachar um documento, com confirmação de recebimento, que serve de prova para terceiros.

Messi entrou no Barça em 2000 como juvenil com 13 anos, e tem contrato com o clube até 2021.

