Criado por amigos, time fecha parceria com FFMS para futebol para amputados

O Pantanal Esporte Clube, clube de Campo Grande para futebol para amputados, fechou uma parceria com a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul após uma reunião nesta terça-feira, dia 3.

A FFMS disponibilizou materiais esportivos para treinamentos, apoio e parceria para divulgação da categoria.

Roney Vasques, vice-presidente do Pantanal Esporte Clube, explicou que a ajuda da federação chegou em um momento em que o Pantanal Esporte Clube estava precisando muito, porque os treinamentos vão começar e para adquirir os materiais para treinos e jogos, muitas vezes os atletas e os dirigentes precisam desembolsar recursos do próprio bolso para comprar materiais esportivos.

“A ajuda da Federação, com os materiais fornecidos, bolas, cones, pratos de marcação e coletes, veio em um momento muito importante, onde nós iremos iniciar o nosso retorno aos treinos e estes materiais são muito importantes para o desenvolvimento das atividades”, falou.

Outro ponto destacado por Roney é a visibilidade. O integrante da equipe afirmou que por meio da divulgação será possível atender famílias que tenha uma pessoa ou conheça alguém com uma amputação, ou uma limitação, e neste caso, podem procurar o clube e fazer parte da equipe, que é a única que representa o estado em competições nacionais.

Para o Presidente da FFMS, Estevão Petrallás, estas ações são muito importantes na vida das pessoas. “Por meio do esporte, pessoas que sofreram algum tipo de trauma podem praticar atividade física, e desta forma, a Federação mostra que com ações sociais e inclusivas é possível chegar em todas as pessoas e promover o futebol e o desenvolvimento humano em Mato Grosso do Sul”.

A Associação Pantanal Esporte Clube teve início em 2018, quando três amigos decidiram retomar o esporte, após amputação. Viajaram para São Paulo, para conhecer o futebol de amputados e retornaram decididos a montar um time em Mato Grosso do Sul.

