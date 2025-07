Crise no Corinthians: Memphis Depay exige pagamento de valores atrasados

Carla Andréa, com ge atualizado em 11/07/2025 às 17h48

O atacante holandês Memphis Depay demonstrou incômodo com a situação financeira e política do Corinthians.

Em reunião realizada na última quinta-feira (10), o jogador expôs as suas insatisfações ao presidente interino do clube, Osmar Stabile, e ao diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, um dia após faltar ao treino da equipe.

Depay, que tem cerca de R$ 4,7 milhões a receber em premiações atrasadas, cobrou uma comunicação mais clara sobre os recentes acontecimentos internos, especialmente após o afastamento do presidente Augusto Melo e a saída de diversos diretores.

A falta de resposta a uma notificação enviada por seu estafe, cobrando valores em aberto, aumentou a tensão.

O atacante destacou que mantinha diálogo direto com o ex-diretor financeiro Pedro Silveira, peça-chave na sua contratação e que deixou o clube em abril.

Com a saída de Silveira, os advogados e profissionais que acompanham o jogador encontraram dificuldades para se comunicar com o Corinthians, o que gerou estranheza por parte do holandês.

Além dos atrasos nas premiações, o clube também falhou no pagamento da empresa que cuida da segurança de Depay e atrasou, ainda que por apenas um dia, os salários do elenco.

Apesar disso, segundo pessoas ligadas à diretoria, Memphis tem se mostrado compreensivo com a situação financeira e até sinalizou disposição para ajudar o clube a atrair patrocinadores.

Após a reunião com a cúpula, Depay participou normalmente do treinamento, mas foi advertido publicamente pelo técnico Dorival Júnior e pela comissão técnica diante do elenco.

Durante uma conversa de quase 30 minutos, o jogador pediu desculpas por ter faltado ao treino da quarta-feira e ouviu dos líderes do grupo que questões pessoais não podem se sobrepor aos interesses coletivos.

Como a punição interna, o camisa 10 terá de pagar uma multa simbólica à “caixinha” do CT, usada para pequenas penalidades administrativas.

Em nota oficial, o Corinthians afirmou que “após as providências necessárias, a presidência trata o assunto como resolvido”. Ainda assim, nos bastidores, o clube reconhece que a crise só será encerrada com o pagamento integral das pendências com Depay e outros atletas.

Mesmo com o episódio recente, Dorival escalou o atacante entre os titulares no treino desta sexta-feira, formando dupla com Ángel Romero.

O Corinthians volta a campo neste domingo (13), às 18h (horário de Mato Grosso do Sul), contra o RB Bragantino, na Neo Química Arena, em sua primeira partida após a paralisação do calendário.

