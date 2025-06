Cristiano Ronaldo recusa proposta informal do Fluminense

O Fluminense sondou a possibilidade de contar com Cristiano Ronaldo para a disputa do novo Mundial de Clubes da FIFA, que será realizado nos Estados Unidos a partir de 17 de junho.

A revelação foi feita pelo presidente do clube carioca, Mário Bittencourt, em entrevista ao podcast Setor Sul. Apesar da consulta, o astro português descartou atuar no futebol brasileiro neste momento.

Segundo Bittencourt, a abordagem foi feita de forma informal, como parte de um projeto ousado para reforçar o clube na competição internacional.

O dirigente entrou em contato com Jorge Mendes, histórico empresário de Cristiano Ronaldo — embora não atue mais diretamente com o jogador —, para avaliar o interesse do camisa 7 em atuar pelo Tricolor.

"Falei com esse empresário para saber o que ele achava dessa possibilidade. É tudo projeto. Liguei para ele e queria saber se existe alguma possibilidade de o Cristiano Ronaldo jogar o Mundial de Clubes", explicou o presidente.

"Ele foi muito claro comigo e disse que não tem interesse nesse momento em jogar no futebol brasileiro."

Bittencourt ainda brincou com a ligação entre o jogador e as cores do clube. "Falei que o Fluminense tem as cores da bandeira de Portugal, seria legal jogar no Brasil, seria um sonho para a nossa torcida. Dizer que a gente colocou proposta na mesa (não foi)", completou.

Mesmo sem Cristiano Ronaldo, o Fluminense segue se preparando para a estreia no Mundial de Clubes. O clube enfrentará o Borussia Dortmund no dia 17 de junho, às 12h (horário de Mato Grosso do Sul).

Em seguida, encara o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, no dia 21, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no dia 25, encerrando a fase de grupos da competição.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também