Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador de futebol bilionário da história

Cristiano Ronaldo acaba de atingir um marco inédito no futebol mundial ao se tornar o primeiro jogador da modalidade a acumular um patrimônio bilionário. De acordo com estimativas da Bloomberg, a renovação de seu contrato com o clube saudita Al-Nassr, assinada em junho, foi um dos principais fatores para esse feito, com cifras que ultrapassam os US$ 400 milhões.

Aos 40 anos, o craque português já construiu uma carreira com passagens pelos maiores clubes da Europa, como Manchester United, Real Madrid e Juventus. Hoje, no Al-Nassr, Ronaldo continua ampliando seu legado, não apenas como atleta, mas também como ícone global.

Sua fortuna também é resultado de parcerias comerciais com marcas de renome, como Nike, Armani e Clear, além de comandar seus próprios negócios no ramo da moda e da hotelaria, através da marca CR7.

