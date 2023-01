Cristiano Ronaldo revela que recebeu propostas do Brasil

Sarah Chaves, com informações do GE

Apresentado oficialmente por seu novo clube árabe, o Al-Nassr ,Cristiano Ronaldo em rápidas declarações à imprensa, o ex-Real Madrid e Manchester United explicou o por que quis deixar o futebol europeu e revelou que foi procurado por clubes de diferentes países.

"Me sinto muito bem. Me sinto muito orgulhoso por essa decisão na minha vida, na minha carreira. Meu trabalho na Europa está terminado. Venci tudo, joguei nos clubes mais importantes do mundo. Agora é um novo desafio", declarou CR7, em entrevista conduzida pelo Al Nassr

Cristiano revelou na entrevista que foi procurado por clubes de diferentes países, dentre eles do Brasil. Sem mencionar os nomes, o craque também afirmou que recebeu ofertas de times de Portugal, Austrália e Estados Unidos. Porém, escolheu o Al-Nassr para poder contribuir de outras formas. "Agora é uma grande oportunidade, não só no futebol, para mudar a mentalidade das novas gerações. Posso dizer que tive muitas oportunidades na Europa, em vários clubes, no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, até em Portugal, muitos clubes tentaram, mas escolhi esse clube para desenvolver não só o futebol, mas outras partes da sociedade. Sei o que quero e o que não quero" — disse CR7.

O jogador garantiu que pode entrar em campo nesta quinta, contra o Al Tai, pela Liga Saudita. Segundo a imprensa europeia, o acordo de CR7 com o Al Nassr prevê ganhos de quase 200 milhões de euros por ano (cerca de R$ 1,13 bilhão)

"Sei que a liga é muito competitiva. As pessoas ainda não sabem disso, mas eu sei. Vi vários jogos. O que eu quero é jogar. Quero jogar depois de amanhã, mas é com o técnico", declarou.

Deixe seu Comentário

Leia Também