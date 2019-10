Cruzeiro tenta, mas Ceni não aceita parcelar multa de R$1,9 mi

Mauro Silva, com informações do Super FC

Mesmo depois de ser demitido na semana passada do Cruzeiro, Rogério Ceni ainda não acertou com o clube que deve pagar ao treinador uma multa de R$ 1,9 milhão pela rescisão do contrato que aconteceu na última quinta-feira (26).

A briga entre Ceni e a Raposa continua, pois o clube disse que não tem dinheiro para pagar a multa e pediu acordo para quitar a conta de forma parcelada, mas Rogério não aceitou.

Do Fortaleza ao Cruzeiro

Rogério Ceni saiu do Fortaleza no dia 11 de agosto e se apresentou ao Cruzeiro no dia 13, e agora ele retorna ao Tricolor do Pici.

