Curso de Formação de Treinadores reúne grandes nomes do futebol em Campo Grande

Campo Grande será palco, entre os dias 29 e 31 de agosto, do Curso de Formação e Aperfeiçoamento para Treinadores de Futebol, iniciativa inédita da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).
O objetivo é capacitar profissionais da área esportiva com conteúdos atualizados e práticas inovadoras, reunindo grandes nomes do futebol nacional e internacional.
O curso é destinado a técnicos, preparadores físicos, estudantes de Educação Física e demais profissionais ligados ao futebol.
A programação inclui palestras e aulas práticas sobre liderança, motivação, preparação física, cognição, periodização e metodologias aplicadas em equipes de alto desempenho.
Entre os palestrantes confirmados estão:
Prof. Renê Simões, técnico com experiência internacional, que atuou pela Seleção da Jamaica na Copa de 1998 e pela Seleção Brasileira Feminina medalhista em Atenas/2004;
Prof. Dr. Gabriel Elias Ota, especialista em fisiologia do exercício;
Prof. Dr. Hugo Santana, doutor em Fisiologia do Esporte e professor da UFMS.
O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, reforçou a importância da iniciativa:
“Investir na formação de treinadores é investir em profissionais capacitados que podem transformar o desempenho e a mentalidade de atletas e equipes. Este curso alia ciência, técnica e experiência prática de grandes nomes do futebol”.
Programação
29/08 – Noite
18h às 19h: Credenciamento
19h30 às 22h: Palestra “Campeão dos Sonhos Impossíveis – Líder Impactante” (Prof. Renê Simões)
30/08 – Manhã
8h às 10h: “Treinador de Futebol, Suas Qualidades e Habilidades 1” (Prof. Renê Simões)
10h às 10h10: Coffee break
10h15 às 12h: “Treinador de Futebol, Suas Qualidades e Habilidades 2” (Prof. Renê Simões)
30/08 – Tarde
16h às 18h: Aula prática “Trabalhos Cognitivos e Montagem de Equipes – Interações e Tomada de Decisões” (Prof. Renê Simões)
31/08 – Manhã
8h às 10h: “Treinamento Cognitivo Associado ao Trabalho Físico” (Prof. Dr. Gabriel Elias Ota)
10h às 12h: “Periodização no Futebol através de Exercícios Técnicos” (Prof. Dr. Hugo Santana)
12h15: Entrega dos certificados
JD1 No Celular
Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.
Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.Reportar Erro