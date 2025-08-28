Curso de Formação de Treinadores reúne grandes nomes do futebol em Campo Grande

Campo Grande será palco, entre os dias 29 e 31 de agosto, do Curso de Formação e Aperfeiçoamento para Treinadores de Futebol, iniciativa inédita da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

O objetivo é capacitar profissionais da área esportiva com conteúdos atualizados e práticas inovadoras, reunindo grandes nomes do futebol nacional e internacional.

O curso é destinado a técnicos, preparadores físicos, estudantes de Educação Física e demais profissionais ligados ao futebol.

A programação inclui palestras e aulas práticas sobre liderança, motivação, preparação física, cognição, periodização e metodologias aplicadas em equipes de alto desempenho.

Entre os palestrantes confirmados estão:

Prof. Renê Simões, técnico com experiência internacional, que atuou pela Seleção da Jamaica na Copa de 1998 e pela Seleção Brasileira Feminina medalhista em Atenas/2004;

Prof. Dr. Gabriel Elias Ota, especialista em fisiologia do exercício;

Prof. Dr. Hugo Santana, doutor em Fisiologia do Esporte e professor da UFMS.

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, reforçou a importância da iniciativa:

“Investir na formação de treinadores é investir em profissionais capacitados que podem transformar o desempenho e a mentalidade de atletas e equipes. Este curso alia ciência, técnica e experiência prática de grandes nomes do futebol”.

Programação

29/08 – Noite

18h às 19h: Credenciamento

19h30 às 22h: Palestra “Campeão dos Sonhos Impossíveis – Líder Impactante” (Prof. Renê Simões)

30/08 – Manhã

8h às 10h: “Treinador de Futebol, Suas Qualidades e Habilidades 1” (Prof. Renê Simões)

10h às 10h10: Coffee break

10h15 às 12h: “Treinador de Futebol, Suas Qualidades e Habilidades 2” (Prof. Renê Simões)

30/08 – Tarde

16h às 18h: Aula prática “Trabalhos Cognitivos e Montagem de Equipes – Interações e Tomada de Decisões” (Prof. Renê Simões)

31/08 – Manhã

8h às 10h: “Treinamento Cognitivo Associado ao Trabalho Físico” (Prof. Dr. Gabriel Elias Ota)

10h às 12h: “Periodização no Futebol através de Exercícios Técnicos” (Prof. Dr. Hugo Santana)

12h15: Entrega dos certificados

