Menu
Menu Busca sábado, 30 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Esportes

Curso de Formação de Treinadores reúne grandes nomes do futebol em Campo Grande

Profissionais de futebol de MS terão a oportunidade de se atualizar com aulas práticas e palestras

28 agosto 2025 - 19h26Carla Andréa

Campo Grande será palco, entre os dias 29 e 31 de agosto, do Curso de Formação e Aperfeiçoamento para Treinadores de Futebol, iniciativa inédita da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

O objetivo é capacitar profissionais da área esportiva com conteúdos atualizados e práticas inovadoras, reunindo grandes nomes do futebol nacional e internacional.

O curso é destinado a técnicos, preparadores físicos, estudantes de Educação Física e demais profissionais ligados ao futebol.

A programação inclui palestras e aulas práticas sobre liderança, motivação, preparação física, cognição, periodização e metodologias aplicadas em equipes de alto desempenho.

Entre os palestrantes confirmados estão:

Prof. Renê Simões, técnico com experiência internacional, que atuou pela Seleção da Jamaica na Copa de 1998 e pela Seleção Brasileira Feminina medalhista em Atenas/2004;

Prof. Dr. Gabriel Elias Ota, especialista em fisiologia do exercício;

Prof. Dr. Hugo Santana, doutor em Fisiologia do Esporte e professor da UFMS.

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, reforçou a importância da iniciativa:

“Investir na formação de treinadores é investir em profissionais capacitados que podem transformar o desempenho e a mentalidade de atletas e equipes. Este curso alia ciência, técnica e experiência prática de grandes nomes do futebol”.

Programação 

29/08 – Noite

18h às 19h: Credenciamento

19h30 às 22h: Palestra “Campeão dos Sonhos Impossíveis – Líder Impactante” (Prof. Renê Simões)

30/08 – Manhã

8h às 10h: “Treinador de Futebol, Suas Qualidades e Habilidades 1” (Prof. Renê Simões)

10h às 10h10: Coffee break

10h15 às 12h: “Treinador de Futebol, Suas Qualidades e Habilidades 2” (Prof. Renê Simões)

30/08 – Tarde

16h às 18h: Aula prática “Trabalhos Cognitivos e Montagem de Equipes – Interações e Tomada de Decisões” (Prof. Renê Simões)

31/08 – Manhã

8h às 10h: “Treinamento Cognitivo Associado ao Trabalho Físico” (Prof. Dr. Gabriel Elias Ota)

10h às 12h: “Periodização no Futebol através de Exercícios Técnicos” (Prof. Dr. Hugo Santana)

12h15: Entrega dos certificados

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lando Norris domina terceiro treino livre no GP da Holanda; Bortoleto fica em 13&ordm;
Esportes
Lando Norris domina terceiro treino livre no GP da Holanda; Bortoleto fica em 13º
Após seis anos, autódromo de Campo Grande recebe etapa da Stock Car em outubro
Esportes
Após seis anos, autódromo de Campo Grande recebe etapa da Stock Car em outubro
Equipe da Ge TV preparada para a estreia do novo canal
Esportes
Globo lança Ge TV, novo canal digital de esportes
A corrida foi lançada nesta quinta-feira
Esportes
Governo lança 3° edição da Corrida dos Poderes em Campo Grande
Bia Haddad avança no US Open
Esportes
Bia Haddad vence e avança à terceira rodada do US Open
Uefa define confrontos da Fase de Liga da Champions League 25/26; confira
Esportes
Uefa define confrontos da Fase de Liga da Champions League 25/26; confira
JD1TV - Musculação na adolescência: especialistas explicam benefícios, cuidados e mitos
Esportes
JD1TV - Musculação na adolescência: especialistas explicam benefícios, cuidados e mitos
Jean Lucas, do Bahia, é convocado para a Seleção após corte de Joelinton
Esportes
Jean Lucas, do Bahia, é convocado para a Seleção após corte de Joelinton
Brasil fará amistosos contra Japão e Coreia do Sul após eliminatórias da Copa
Esportes
Brasil fará amistosos contra Japão e Coreia do Sul após eliminatórias da Copa
João Fonseca x Jacob Fearnley Wimbledon 2025
Esportes
João Fonseca mantém marca impressionante após vitória no US Open

Mais Lidas

Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
Cidade
Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
O principal suspeito é Marcos Willian Teixeira Timóteo -
Polícia
AGORA: Suspeito de estuprar e matar criança morre em confronto com GOI
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Velório de 'Manu' começa nesta quinta-feira em Campo Grande
Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro