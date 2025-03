Curte corrida de carro? JD1 sorteia ingressos da Nascar Brasil em Campo Grande

O JD1 Notícias está sorteando 8 pares de ingressos para a primeira etapa da Nascar Brasil 2025, que acontece no Autódromo Internacional de Campo Grande neste fim de semana. Os ingressos são válidos para sábado (22) e domingo (23).

Ao todo, serão 8 sorteados que poderão levar acompanhantes para assistir as corridas.

Para participar é simples! Veja:

-Seguir o perfil do JD1 no Instagram;

-Curtir a publicação oficial no Instagram do jornal;

-Marcar 1 amigo nos comentários (não pode ser fake, famoso ou loja);

O sorteio será realizado na noite desta sexta-feira (21). Importante ressaltar que os leitores sorteados deverão retirar os ingressos até às 15h30 deste sábado (22), na Sede do JD1 Notícias, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, 5178 - Santa Fé. Participe!

JD1 Notícias

