Daqui a pouco! Corinthians e São Paulo se enfrentam no Brasileirão

No gramado do Morumbi, São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado, às 17h30 (MS), em clássico da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2023.

O Tricolor volta ao campo após vitória sobre o Coritiba na última quarta-feira (27), por 2x1, e deve começar a partida com Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Lucas e Calleri. Dorival Junior é o treinador.

Em uma provável escalação do Corinthians, tem Cássio, Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon, Matheus Araújo e Giuliano; Romero e Felipe Augusto. O timão contaria com a estreia de Mano Menezes, mas será substituído pelo auxiliar Sidnei Lobo, já que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Dando sequência à rodada, Cuiabá recebe o Fluminense às 17h30 na Arena Pantanal.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também