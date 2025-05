De MS, Juventude AG estreia com empate no Campeonato Brasileiro de Futsal

O Juventude AG iniciou a sua caminhada no Campeonato Brasileiro de Futsal 2025 com um empate em casa. Jogando na Arena Maracaju, na noite desta quinta-feira (9), a equipe sul-mato-grossense ficou no 2 a 2 com o São João de Jaguaribe-CE, em partida válida pela 1ª rodada do Grupo A da competição nacional.

O time visitante abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo, após pressionar a saída de bola. Gerryn aproveitou o erro do Juventude, avançou e bateu forte na saída do goleiro Lucas Santos para marcar o primeiro gol da noite.

A resposta dos donos da casa foi rápida: dois minutos depois, em uma cobrança de escanteio ensaiada pela direita, Batalha recebeu na entrada da área e finalizou rasteiro. A bola desviou no meio do caminho e morreu no canto esquerdo, empatando a partida.

No início do segundo tempo, o Juventude AG virou o placar. Aos cinco minutos, Ryan avançou pelo meio e encontrou Rodrigo Melo na entrada da área. O pivô girou sobre o marcador e mandou para o fundo da rede, colocando o time da casa em vantagem.

No entanto, o São João mostrou poder de reação e, aos 15 minutos, César deixou tudo igual, definindo o placar final em 2 a 2.

Além do duelo em Maracaju, outros três jogos movimentaram o Grupo A ao longo da semana. O Vasco da Gama foi derrotado pelo Yeesco Futsal-SC por 6 a 4, enquanto o Ribeirópolis Futsal-SE perdeu para o Atlético Piauiense por 2 a 1. Já o confronto entre São Miguel Futsal e Chapecoense terminou empatado em 1 a 1.

A rodada será encerrada no sábado (10), com o confronto entre Estrela do Norte-AM e Fortaleza-CE, atual campeão do torneio, em Manaus. O América Mineiro folgou nesta rodada e fará sua estreia apenas na próxima.

O Juventude AG volta à quadra no dia 20 de maio, quando enfrentará o Atlético Piauiense, fora de casa, na Arena Verdão, em Teresina (PI), às 19h15 (horário de Mato Grosso do Sul).

