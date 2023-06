De preto, Brasil vence Guiné por 4 x 1

Em partida que teve muita emoção muito antes do apito para o início, o Brasil encerrou a disputa com 4 gols contra 1 da seleção da Guiné. O jogo aconteceu na tarde de ontem (17), em Barcelona.

Essa foi a primeira vez que as seleções brasileira e guineana se enfrentaram com suas equipes principais. O Brasil também foi o primeiro campeão mundial que o seu adversário enfrentou.

Pouco antes do início do primeiro tempo, todos presentes fizeram um minuto de silêncio contra o racismo. Os jogadores das seleções se mantiveram sentados no gramado durante esse momento. O protesto também esteve presente na cor do uniforme da Seleção Brasileira, que desta vez trocou o popular verde amarelo pelas cores preta e amarela.

Quem usou a camisa de número 10 foi Vini Junior, que recentemente foi vítima de ataques racistas durante um jogo contra o clube de Valência. Após o término da partida, ela foi doada para o Observatório de Discriminação Racial no Futebol, onde será leiloada. Os recursos que forem arrecadados no leilão serão doados para ONGs (Organizações Não Governamentais) que atuam contra o racismo.

