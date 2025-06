De virada, Flamengo vence Chelsea por 3x1 no Mundial

De virada! O Flamengo venceu o Chelsea por 3 x 1, nesta sexta-feira (20/6), pela 2ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O duelo no Lincoln Financial Field valia a liderança da chave, que fica de forma isolada com o time carioca. Os gols da partida foram marcados por Pedro Neto, Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan.

LAFC e Espérance completam a chave D no Mundial de Clubes. As equipes se enfrentam ainda nesta sexta-feira, às 19h, (de Brasília).

Com o resultado, o Flamengo chegou aos seis pontos e ficou perto de garantir a classificação para as oitavas de final. Isso pode acontecer nesta sexta, após o jogo entre Espérance (Tunísia) e Los Angeles FC (EUA). O Flamengo...

se classifica se Los Angeles e Espérance empatarem, pois não seria alcançado pelos dois times;

se classifica se o Espérance vencer, pois, na pior das hipóteses, haveria empate triplo em seis pontos (Flamengo, Chelsea e Espérance) e, neste caso, o primeiro critério de desempate é confronto direito (Fla venceu Chelsea e Espérance); terá de esperar a última rodada se o Los Angeles vencer, pois poderá haver empate triplo em seis pontos (Flamengo, Chelsea e Los Angeles).

Debochou!

Após a vitória, o perfil oficial do Flamengo provocou o Chelsea nas redes sociais substituindo o leão do escudo inglês por um personagem do filme "Vida de Inseto". No perfil em língua inglesa, o clube publicou o placar final com a mensagem: "Uma vitória fácil contra os Azuis de Londres".

