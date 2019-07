Décima rodada do Brasileirão tem clássico essa noite

O Santos enfrenta o Bahia neste sábado (12) pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, em Pituaçu na Bahia.

O São Paulo tem um grande desafio está noite diante do Líder Palmeiras que tem 25 pontos na série A, a partida será no Morumbi, lembrando que se Hernanes entrar em campo neste há grandes possibilidades de ser titular, ele completará 600 jogos como jogador profissional

Na manhã de domingo, Flamengo que é o terceiro colocado da série joga contra o Goiás time que tem 2 pontos de diferença pra alcançar o rubro negro as 11h.

Logo mais, as 16h o Corinthians que está no campeonato com uma derrota , duas vitórias e dois empates joga contra o lanterna da tabela CSA que perdeu em 4 dos 5 jogos.

