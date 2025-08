Definido adversário do Brasil na semifinal da Liga das Nações de Vôlei

Ocorreu nesta manhã (1°) as duas últimas partidas das quartas de final da Ligas das Nações de Vôlei (VNL), que definiu o adversário da seleção brasileira que se classificou para a semifinal na última quarta-feira (30). O duelo que acontece em Ningbo Beilun, na China, terá transmissão do SporTV2 e do streaming VBTV.

O Brasil enfrentará a Polônia às 7h (de MS) neste sábado (2). A equipe de Bernardinho já enfrentou os poloneses nesta edição da VNL e levram a melhor por 3 sets a 1, no dia 29 de junho.

Os poloneses são os 5º colocados na tabela de classificação, tendo perdido quatro jogos, para Cuba, Bulgária, Itália e Brasil. Já a seleção verde e amarela, que lidera a mesma lista, teve uma derrota para os cubanos, que já foram eliminados do torneio.

Quem ganhar entre Brasil e Polônia, encara o campeão do duelo entre Itália e Eslovênia que jogam horas antes. O perdedor também disputará o terceiro lugar com uma dessas duas seleções.

