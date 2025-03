Definidos os confrontos das quartas de final da Superliga Feminina de VÃ´lei; confira

Os oito clubes classificados para as quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei foram definidos na noite desta sexta-feira (21), após a última rodada da fase de classificação.

Praia Clube, Minas, Osasco, Fluminense, Sesi-Bauru, Sesc-Flamengo, Barueri e Maringá avançaram para os playoffs, que começam no dia 28 de março.

Líder da competição com 53 pontos, o Praia Clube enfrentará o Maringá, oitavo colocado, em busca de uma vaga na semifinal. Atual campeão e vice-líder desta edição, o Minas terá pela frente o Barueri, que terminou a fase classificatória na sétima posição.

O Osasco, terceiro colocado, enfrentará o Sesc-Flamengo, comandado pelo técnico Bernardinho. Já o Fluminense, que garantiu a quarta posição na tabela, duelará com o Sesi-Bauru, quinto colocado, em um confronto equilibrado.

A decisão da Superliga Feminina acontecerá no dia 1º de maio, às 14h45 (horário de Mato Grosso do Sul), no Ginásio do Ibirapuera, que volta a receber a final do torneio após mais de uma década.

Rodada final define posições na tabela

No principal duelo da rodada, o Praia Clube superou o Minas por 3 sets a 1 e garantiu a liderança da competição. O Osasco confirmou o terceiro lugar ao vencer o Brasília Vôlei por 3 sets a 0.

No Rio de Janeiro, o Sesc-Flamengo passou pelo Mackenzie com tranquilidade, também por 3 a 0, no Ginásio do Maracanãzinho. Já o Fluminense precisou de cinco sets para vencer o Barueri, no Clube Hebraica.

Fechando a rodada, o Sesi-Bauru derrotou o Maringá por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 26/24 e 25/20.

Classificação final da fase de grupos

1º Praia Clube - 53 pontos

2º Minas - 48 pontos

3º Osasco - 47 pontos

4º Fluminense - 43 pontos

5º Sesi-Bauru - 42 pontos

6º Sesc-Flamengo - 42 pontos

7º Barueri - 29 pontos

8º Maringá - 23 pontos

9º Mackenzie - 23 pontos

10º Brasília - 22 pontos

11º Pinheiros - 19 pontos

12º Brusque - 5 pontos

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também