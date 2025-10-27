'Deixou um grande legado': Fernando foi o símbolo da paixão pelo futsal como treinador

Entre frases como 'grande legado' e 'excelente profissional', Fernando Augusto Araújo de Lima, de 37 anos, representava uma paixão além das quadras de futsal em Campo Grande.

Amigos não pouparam elogios ao se despedir do treinador, que faleceu nesta segunda-feira, dia 27 de outubro, após ficar vários dias internado no Hospital Regional. A causa da morte, como explicado anteriormente, não foi divulgada.

Nas redes sociais, muitas mensagens de carinho foram destinadas a Fernando, que era atual treinador do Chelsea Brasil MS. "Excelente profissional que deixou um grande legado e sempre será lembrado", foi a frase escrita por Ericson Costa.

Uliana Brandão foi além, ao dizer que o falecimento do treinador é "uma grande perda para o futsal de Mato Grosso do Sul", mostrando o quanto importante ele foi para o crescimento do esporte no estado.

Demais pessoas relembraram o trabalho fora das quadras também, onde a conduta e os ensinamentos também andavam junto aos treinamentos.

"E o legado que ele deixa, é esse exemplo de atletas orando e vibrando pela recuperação dele. Por incentivar as crianças para terem disciplina, comprometimento e dedicação no esporte", disse Flavia Rondon.

A Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul também se despediu do treinador ao publicar uma nota de pesar. O Chelsea Brasil MS, equipe do treinador, também usou as redes sociais para se despedir e dizer que as atividades estão suspensas pelos próximos três dias, começando a partir desta segunda-feira.

Fernando será velado a partir das 17h, na Capela do Cemitério Memorial Park, na rua Francisco dos Anjos, nº 442, no bairro Pioneiros. O sepultamento está previsto para acontecer às 8h30 de terça-feira, dia 28, no Cemitério Memorial Park.

