Delegação de MS conquista 41 medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros

Atletas sul-mato-grossenses foram destaques em basquete, xadrez, karatê, handebol e ginástica artística

29 outubro 2025 - 15h09

A delegação de Mato Grosso do Sul encerrou sua participação no último bloco de modalidades dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) com nove novas medalhas, somando um total de 41 conquistas na competição.

A etapa final, realizada em Uberlândia (MG) entre os dias 20 e 28 de outubro, reuniu disputas de basquetebol, ginástica artística, karatê, wrestling, handebol e xadrez.

Composta por 194 integrantes — entre atletas, técnicos e dirigentes — representando 25 municípios, a delegação sul-mato-grossense contou com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Entre os destaques, o time feminino de basquete garantiu a medalha de prata na série prata. No xadrez, a dupla feminina formada por Ana Beatriz Castilho e Luiza Consalter conquistou a medalha de ouro na série prata. 

O karatê também teve representantes entre os medalhistas. Miguel Mota Marques, de 14 anos, de Nova Andradina, ficou com o bronze na série ouro, e destacou que a competição serviu de estímulo para seus próximos desafios, incluindo o Open Internacional do Uruguai em dezembro.

Quadro de Medalhas – 3º Bloco

Karatê: Gabriel Schmeiske – Prata (-52kg), Miguel Mota Marques – Bronze (-63kg), Isabelly Cardozo – Prata (-54kg), Valentina Lima – Bronze (+54kg)

Wrestling: Maria Eduarda – Bronze (46kg)

Ginástica Artística: Lívia Ferreira Bernardino – Prata (Aparelho Solo)

Xadrez: Ana Beatriz Castilho e Luiza Consalter – Ouro (por equipes feminino)

Basquete Feminino: Prata

Handebol Masculino: Prata

No total, a delegação conquistou 1 medalha de ouro, 5 de prata e 3 de bronze nesta fase.

