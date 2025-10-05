Delegação sul-mato-grossense chega para os JEB's em Uberlândia neste domingo



Mato Grosso do Sul chega para os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) com uma delegação de 260 integrantes, entre atletas, técnicos e dirigentes. O evento acontece de 5 a 28 de outubro, em Uberlândia (MG), reunindo estudantes de 12 a 14 anos de todos os estados do Brasil.



Representando 25 municípios, a delegação é uma das maiores da história do estado nos JEB’s. Ao todo, 194 atletas de Mato Grosso do Sul disputarão 17 modalidades, organizadas em três blocos de competições.



A partir deste domingo (5), ocorrem as disputas de natação, badminton, vôlei de praia, futsal, voleibol e tênis de mesa.



No segundo bloco, que começa no dia 12, entram ciclismo, ginástica rítmica, taekwondo, atletismo e judô.



O terceiro, a partir de 19 de outubro, encerra com basquete, ginástica artística, karatê, wrestling, handebol e xadrez.



A organização da delegação está a cargo do Governo do Estado, por meio da Fundesporte e da Setesc. Essas instituições garantem a estrutura, acompanhamento técnico e apoio logístico aos atletas.



A preparação também inclui a entrega de kits esportivos oficiais aos participantes. A cerimônia de entrega acontece em Campo Grande, no dia 2 de novembro, no Centro Cultural José Octávio Guizzo.



Os JEB’s são reconhecidos como celeiro de talentos e formação de futuros campeões do esporte nacional. Mais do que medalhas, o evento proporciona aprendizado, valores e integração cultural.



“Muitos dos grandes nomes do esporte nacional começaram exatamente nos Jogos Escolares. E eu tenho certeza de que, entre esses meninos e meninas que estão embarcando para Uberlândia, estão os futuros campeões que vão representar Mato Grosso do Sul e, quem sabe, o Brasil nas maiores competições do mundo”, destacou o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez.



