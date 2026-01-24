Dez times entram em campo pela primeira rodada do Estadual neste sábado em MS

A 48ª edição do Campeonato Sul-Mato-Grossense ganha corpo neste sábado (24) com a realização de cinco partidas válidas pela primeira rodada. A programação marca a entrada em campo de todos os dez clubes participantes da competição, entre eles as equipes que garantiram acesso na última temporada.
A fase inicial segue até 1º de março e vai definir os times classificados para o mata-mata e os dois rebaixados.
A competição teve início de forma antecipada no último domingo (18), mas é neste sábado que a maioria das equipes faz sua estreia oficial no Estadual de 2026.
Jogos deste sábado (24)
16h – Estádio Mário Pinto (Aquidauana)
CR Aquidauana x Costa Rica EC
O Aquidauana começa a campanha na Série A diante da torcida.
Transmissão: canal oficial do CR Aquidauana no YouTube.
16h – Estádio Jacques da Luz (Campo Grande)
FC Pantanal x Águia Negra
O time da Capital enfrenta o maior campeão do interior em busca de recuperação.
Transmissão: não informada.
17h – Estádio Arthur Marinho (Corumbá)
Corumbaense FC x Operário FC
Duelo entre alvinegros coloca frente a frente o Corumbaense e o atual bicampeão estadual.
Transmissão: canal oficial do Operário no YouTube.
18h – Estádio Pereirão (Bataguassu)
AA Bataguassu x Naviraiense
O campeão da Série B do ano passado estreia em casa na elite estadual.
Transmissão: canal oficial do Bataguassu no YouTube.
18h – Estádio Saraivão (Ivinhema)
Ivinhema FC x Dourados AC
Clássico regional do sul do Estado encerra a rodada deste sábado.
Transmissão: não informada.