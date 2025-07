Dia de Champions na Copa do Mundo de Clubes: Europeus definem últimos semifinalistas neste sábado

A Copa do Mundo de Clubes viverá neste sábado (6) um verdadeiro “dia de Champions League”, com dois confrontos europeus.

PSG e Bayern de Munique abrem as quartas de final às 12h (horário de Mato Grosso do Sul), em Atlanta. Já às 16h, será a vez de Real Madrid e Borussia Dortmund medirem forças em Nova Jersey, em um reencontro que traz memórias da final europeia de 2024.

PSG e Bayern: duelo equilibrado com estrelas em campo

O confronto entre PSG e Bayern de Munique é apontado como o mais equilibrado das quartas. De um lado, o time francês conta com nomes como Kvaratskhelia, Dembelé e Vitinha; do outro, os bávaros têm Harry Kane, Kimmich e Musiala como pilares.

Atual campeão da Champions League, o PSG chega forte após uma campanha dominante. A equipe goleou o Inter Miami de Messi nas oitavas de final e teve boa performance na fase de grupos, vencendo o Seattle Sounders e o Atlético de Madrid, apesar de uma derrota para o Botafogo.

O Bayern, por sua vez, também é um dos favoritos. Após um início avassalador com vitória de 10 a 0 sobre o Auckland City e 2 a 1 sobre o Boca Juniors, os alemães sofreram um revés diante do Benfica, mas se recuperaram ao eliminar o Flamengo com um expressivo 4 a 2 nas oitavas.

Real Madrid x Borussia Dortmund: reedição da final da Champions

No segundo jogo do dia, o Real Madrid enfrenta o Borussia Dortmund, 13 meses após a final da Champions League 2023/2024, vencida pelos merengues.

Agora pelas quartas da Copa do Mundo de Clubes, as equipes voltam a se enfrentar com novas histórias e reforços em campo.

O Real Madrid chega embalado pela vitória sobre a Juventus nas oitavas e com elenco recheado de estrelas. Vini Jr., Mbappé e o jovem Gonzalo García — autor do gol decisivo na última partida — lideram o time espanhol. Mbappé, recuperado de uma gastroenterite, deve ter mais minutos em campo.

Do lado do Dortmund, a equipe superou o Monterrey, do México, nas oitavas. O esperado duelo entre os irmãos Bellingham não acontecerá: Jobe, do Borussia, está suspenso. Ainda assim, os alemães apostam no talento de Guirassy e Adeyemi para surpreender o gigante espanhol.

Jogos deste sábado:

12h - PSG x Bayern de Munique (em Atlanta)

16h - Real Madrid x Borussia Dortmund (em Nova Jersey)

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também