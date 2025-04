Dia de Champions tem promessa de jogão entre Arsenal e Real Madrid

Para os amantes de futebol, a terça-feira (8) reserva a promessa de um grande espetáculo envolvendo Arsenal e Real Madrid, no Emirates Stadium, que abrem a disputa das quartas de final, mirando uma vaga na semifinal da Liga dos Campeões da Europa.

O reencontro entre ingleses e espanhóis acontece 19 anos depois, quando em 2006, os 'Gunners' levaram a melhor no mata-mata e garantiram a classificação naquela edição.

Inclusive, os ingleses chegam embalado após avançarem nas oitavas, aplicando uma goleada no PSV por 7 a 1 no primeiro jogo, e depois garantindo a classificação em um empate em 2 a 2. Jogando em seus domínios, o Arsenal está invicto há 10 jogos e não sofreu gol em oito dessas partidas.

Já o Real Madrid, que vive instabilidade na temporada, teve mais dificuldades ao passar pelo Atlético de Madrid, onde chegou a ganhar no Santiago Bernabéu, mas perdeu no jogo da volta e a decisão acabou indo para os pênaltis.

Mas não apenas isso, no outro lado da chave tem expectativa de grande jogo para o duelo entre Bayern de Munique e Inter de Milão, que duelam em Munique, na Alemanha.

Veja os horários dos jogos, em Mato Grosso do Sul. As transmissões ficam por conta da TNT Sports e do streaming Max.

15h - Arsenal x Real Madrid

15h - Bayern de Munique x Inter de Milão

