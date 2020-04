Dia do goleiro é celebrado por times de todo o mundo

Guarda-redes, goalkeeper, arqueiro. A função tem muitos nomes, mas no dia 26 de abril, é comemorado em todo mundo o Dia do Goleiro.

Para falar desta data neste domingo, o ex-goleiro Raul Plassmann, que brilhou com a camisa amarela debaixo das traves defendendo a seleção brasileira e clubes como Cruzeiro, Flamengo e São Paulo, deu uma entrevista ao portal "Agência Brasil", falando sobre a data.

“Desejo a todos eles que não tomem gol, mas é apenas uma vontade, porque isto é impossível. Ao menos, que não falhem e que as bolas que vierem a entrar sejam indefensáveis para não serem criticados”, declarou o ex-jogador.

Ele também disse que o momento mais difícil na profissão é quando se perde um jogo por culpa do goleiro. ”Este erro compromete o time, principalmente se o lance pudesse ser evitado. Caso o time vire a partida, ainda se ameniza”, afirma Raul.

Ele também falou que os atuais donos da camisa número 1 são atletas. “A diferença entre os goleiros do passado e do presente é que eles malham muito, são muito bem condicionados fisicamente. Na minha geração, nós apenas jogávamos futebol. Hoje todo mundo é atleta e alguns jogam bola”.

Segundo Raul, há goleiros espetaculares em atividade, porém citou apenas um como referência no Brasil e no planeta: o brasileiro Alisson Becker, do Liverpool (Inglaterra), revelado no Sport Clube Internacional.

Com 27 anos, o gaúcho de Novo Hamburgo faturou praticamente todos os prêmios da posição em 2019 (Troféu Yashin da revista francesa France Football, Fifa The Best para melhor goleiro e Samba de Ouro de melhor brasileiro atuando na Europa).

