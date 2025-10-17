Diana agradece carinho recebido de campo-grandenses: 'sentimento de gratidão'

A central Diana Amorim, do Sesi-Bauru, é mais uma das estrelas que estará em quadra neste sábado, dia 18, para a disputa da Supercopa de Vôlei, no Ginásio Guanandizão. Ainda com 26 anos, ela já carrega uma bagagem com passagem pela seleção brasileira e isso ajuda em grandes jogos.

Mas o carinho do público campo-grandense parece ter animado a atleta, que ficou bastante feliz com a receptividade das pessoas, principalmente do público infantojuvenil.

"É um sentimento de gratidão, eu sou muito grata pelo carinho do público, dos fãs, e eu estou muito confiante de estar nesse time, que eu tenho muito respeito", disse.

Ela, ainda jovem, brilhou principalmente nas categorias de base da seleção brasileira. Para Diana, estabelecer uma margem de erro mínima para conseguir sair com a vitória contra o Osasco.

"Eu acho que o time que errar menos tem maior chance de vencer, claramente. E acredito que a gente vai conseguir entrar bem, bem concentrado para não cometer erros bobos. E claro, arriscar o tempo inteiro, porque isso é muito importante para a gente conseguir chegar e vencer", disse.

O duelo entre Osasco e Sesi-Bauru acontece às 20h45, deste sábado, no Ginásio Guanandizão.

