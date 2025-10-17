Menu
Menu Busca sábado, 18 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Diana agradece carinho recebido de campo-grandenses: 'sentimento de gratidão'

Atleta ficou bastante feliz com a receptividade das pessoas, principalmente do público infantojuvenil

17 outubro 2025 - 22h29Luiz Vinicius     atualizado em 17/10/2025 às 22h32
Diana atendeu aos fãs no GuanandizãoDiana atendeu aos fãs no Guanandizão   (Luiz Vinicius)

A central Diana Amorim, do Sesi-Bauru, é mais uma das estrelas que estará em quadra neste sábado, dia 18, para a disputa da Supercopa de Vôlei, no Ginásio Guanandizão. Ainda com 26 anos, ela já carrega uma bagagem com passagem pela seleção brasileira e isso ajuda em grandes jogos.

Mas o carinho do público campo-grandense parece ter animado a atleta, que ficou bastante feliz com a receptividade das pessoas, principalmente do público infantojuvenil.

"É um sentimento de gratidão, eu sou muito grata pelo carinho do público, dos fãs, e eu estou muito confiante de estar nesse time, que eu tenho muito respeito", disse.

Ela, ainda jovem, brilhou principalmente nas categorias de base da seleção brasileira. Para Diana, estabelecer uma margem de erro mínima para conseguir sair com a vitória contra o Osasco.

"Eu acho que o time que errar menos tem maior chance de vencer, claramente. E acredito que a gente vai conseguir entrar bem, bem concentrado para não cometer erros bobos. E claro, arriscar o tempo inteiro, porque isso é muito importante para a gente conseguir chegar e vencer", disse.

O duelo entre Osasco e Sesi-Bauru acontece às 20h45, deste sábado, no Ginásio Guanandizão.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dani Lins aposta em jogo leve e alegre para vencer a Supercopa de Vôlei
Esportes
Experiente nas quadras, Dani Lins acredita em 'jogo solto' para vencer Supercopa na Capital
Osasco fez um treino comandado por Luizomar
Esportes
"Tomadas de decisões" pode ser o diferencial para vencer, diz Luizomar, técnico do Osasco
Camila Brait comenta sobre duelo contra Sesi-Bauru
Esportes
"Honra estar aqui", diz Brait ao falar de Campo Grande e elogia expansão do vôlei
Osasco foi o primeiro time a realizar o treino
Esportes
JD1TV: Times femininos fazem reconhecimento e treino no Guanandizão antes da Supercopa
Campo Grande tem fim de semana com jogos, caminhadas e recreação para crianças; confira
Esportes
Campo Grande tem fim de semana com jogos, caminhadas e recreação para crianças; confira
Reunião de trabalho com equipes de segurança
Esportes
Corrida dos Poderes: Organização define estrutura e segurança para receber 8 mil pessoas
Vini Jr celebra gol em Brasil x Coreia do Sul
Esportes
Vini Jr. é o sexto entre os jogadores mais bem pagos do mundo; veja lista
Pressionados, Grêmio e São Paulo se enfrentam nesta quinta; saiba onde assistir
Esportes
Pressionados, Grêmio e São Paulo se enfrentam nesta quinta; saiba onde assistir
Bonecos com ameaças são pendurados em passarelas antes do clássico baiano
Esportes
Bonecos com ameaças são pendurados em passarelas antes do clássico baiano
Rafael Tavares, Ana Portela e André Salineiro, autor e coautores do projeto
Esportes
Veto total por inconstitucionalidade barra projeto sobre gênero nos esportes da Capital

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Geral
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Nova escola de tempo integral será construída em Campo Grande
Educação
Nova escola de tempo integral será construída em Campo Grande