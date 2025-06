Dirigentes da Fórmula Truck são homenageados na Câmara de Campo Grande

Saiba Mais Esportes Etapa da Fórmula Truck acontece em Campo Grande neste domingo

A Câmara Municipal de Campo Grande foi palco, nesta quinta-feira (12), de uma homenagem aos dirigentes da Fórmula Truck, categoria tradicional do automobilismo nacional.

O vereador Herculano Borges (PSDB) entregou moções de congratulação ao empresário Giba, idealizador e dono da marca Fórmula Truck, e a Cirino, piloto veterano e atual CEO da competição.

“Eventos como esse transformam Campo Grande em vitrine nacional. Estamos falando de entretenimento, mas também de turismo, de empregos temporários, de movimento em hotéis, restaurantes e postos de combustível. O impacto é muito positivo para a cidade”, afirmou o parlamentar.

Emocionado com a homenagem, Cirino relembrou a relação afetiva construída com Campo Grande ao longo dos anos. “Conheci o Orlando Moura quando ainda corríamos em Cascavel. Participei da construção e da inauguração do autódromo. É um orgulho muito grande receber esse reconhecimento, principalmente para meus filhos, que veem de perto o esforço e, quem sabe, sigam esse exemplo.”

Giba, por sua vez, falou sobre os desafios de liderar uma categoria com grande responsabilidade organizacional. “Um evento com 25 mil pessoas exige muito. Fico cerca de 10 dias fora de casa para que tudo aconteça da melhor forma. Essa homenagem motiva, é um combustível para continuar e também serve de exemplo para quem está começando.”

O encontro também contou com a presença do empresário Orlando Moura, proprietário do autódromo que leva seu nome, reconhecido pelo apoio contínuo ao automobilismo brasileiro desde a inauguração do circuito em 2001.

Como parte das atividades simbólicas do dia, um caminhão da Fórmula Truck foi exposto no estacionamento da Câmara.

