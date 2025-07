Djokovic bate 11° do mundo e avança às quartas de Wimbledon

Novak Djokovic está nas quartas de final de Wimbledon. O sérvio número 6 do mundo superou o australiano Alex De Minaur em uma partida emocionante, disputada nesta segunda-feira (8), e venceu por 3 sets a 1, com parciais de 1/6 e triplo 6/4, em mais de três horas de confronto na quadra central do All England Club.

Apesar de um início instável, em que foi quebrado três vezes no primeiro set, Djokovic se recuperou com autoridade e virou o jogo.

"Ainda estou processando esse jogo. Não foi um bom começo para mim, ele me quebrou três vezes. As condições também não estavam boas, tinha muito vento. Mas tenho que dar os créditos, é muito difícil jogar contra ele. Ele é um dos melhores jogadores que temos no circuito" declarou Djokovic após a partida.

Federer, sete vezes campeão em Wimbledon e maior vencedor da história do torneio até aqui, acompanhou a partida da arquibancada central.

Djokovic, que tem sete títulos no Grand Slam inglês, busca igualar o recorde do suíço com uma possível oitava conquista neste ano. Aos 38 anos, o sérvio também se tornou recentemente o terceiro tenista a alcançar 100 vitórias em Wimbledon, ao lado de Federer e da americana Martina Navratilova.

