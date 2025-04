Domingo é dia de Brasileirão; confira os jogos

Domingo é dia de jogo e a bola rola pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ao todo, seis partidas estão programadas, com destaque para clássicos regionais e confrontos entre equipes que brigam nas primeiras posições da tabela. Confira os jogos:

O jogo acontece às 10h, com o Juventude recebendo o Mirassol em Caxias do Sul. À tarde, às 15h, serão dois grandes confrontos simultâneos: o São Paulo enfrenta o Santos no clássico paulista no Morumbi, enquanto o Atlético-MG encara o Botafogo na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Mais tarde, às 17h30, o torcedor poderá acompanhar o Fluminense jogando contra o Vitória no Maracanã. Enquanto isso o Fortaleza recebe o Palmeiras em um jogo que pode mexer com a parte de cima da tabela, levando o verdão na liderança do campeonato, em caso de vitória da equipe paulista.

O Fluminense também tem chances de assumir o topo da tabela neste domingo, mas para isso, além de vencer a partida, precisa torcer para o tropeço do Palmeiras.

Fechando o domingo, às 19h30, o Red Bull Bragantino enfrenta o Cruzeiro no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

