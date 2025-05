Douradense integra equipe do Brasil no Mundial de Karatê em Tóquio

A douradense Mirella Aguirre, de 18 anos, será a única sul-mato-grossense a integrar a equipe do Brasil no Campeonato Mundial de Karatê Shinkyokushin, em Tóquio, no Japão. A data da competição não foi divulgada até o momento.

A atleta ganhou mais visibilidade após conquistar o Campeonato Sul-Americano de Karatê Contact 2024, no ano passado. Ela conta com apoio da Prefeitura de Dourados para dar sequência as competições nacionais e internacionais.

"Sempre foi meu objetivo desde pequenininha chegar em um campeonato de nível mundial e ver que todo o meu esforço desde novinha está valendo a pena é muito gratificante", disse após se encontrar com o prefeito da cidade, Marçal Filho.

Mirella disse estar emocionada com a oportunidade de representar a cidade que nasceu, a academia que treinou e destacou a oportunidade de evoluir no esporte.

"É uma honra imensa representar minha cidade, minha academia e nossa nação. Vai ser uma experiência incrível competir ao lado de atletas tão experientes do mundo inteiro. Será essencial para minha evolução", destacou.

