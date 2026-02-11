Menu
Esportes

Dupla de Stefani vence 2º jogo e vai às quartas do WTA 1000 de Doha

Às 18h30h desta quarta, João Fonseca estreia no ATP de Buenos Aires

11 fevereiro 2026 - 18h55Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil

Semifinalista no Aberto da Australia deste ano, a dupla da tenista brasileira Luisa Stefani com a canadense Gabriela Dabrowski vai disputar as quartas de final no WTA 1000 de Doha (Catar). Nesta quarta-feira (11), elas se classificaram após derrotarem a parceria da russa Liudmila Samsonova com a tcheca Marie Bouxkova, por 2 sets a 1 (6/3 e 6/4).

Stefani e Dabrowski voltam à quadra na quinta (12), a partir das 9h (horário de Brasília). As adversárias serão a taiwanesa Hao-Ching Chang e a dinamarquesa Clara Tauson, que derrotaram sem dificuldade na estreia as russas Diana Shnaider e Alexandra Panova por 6/1 e 6/3.

A vitória de hoje da dupla Brasil-Canadá foi a segunda em Doha. Na estreia, no último domingo (8), elas bateram Irina Khromacheva (Rússia) e Aldila Sutjiad (Indonésia) por 2 sets a 0 (7/5 e 6/2).

João Fonseca estreia à noite em Buenos Aires

O carioca João Fonseca, número 33 do mundo, inicia a busca do bicampeonato consecutivo na quadra de saibro do ATP 250 de Buenos Aires (Argentina), a partir das 18h30. A estreia será contra o chileno Alejandro Tabilo (71º no ranking). O brasileiro de 19 anos teve um início de temporada prejudicado em razão de dores na região lombar. Desistiu de dois torneios (ATPs 250 de Brisbane e de Adelaide) para se recuperar por completo. O primeiro torneio de Fonseca em 2026 foi o Aberto da Austrália, mas a falta de ritmo pesou e o carioca foi eliminado logo na estreia.

Antes, às 17h30, tem estreia nas duplas masculinas dos brasileiros Marcelo Demoliner e Fernando Romboli. Ele enfrentarão os anfitriões Gonzalo Villanueva e Lautaro Midon.

Quem já estreou com pé direito foi a dupla a dupla dos gaúchos Rafael Matos e Orlando Luz. Eles derrotaram nesta tarde a parceria do compatriota Marcelo Melo com o holandês Jean-Julien Rojer, por 2 sets a 1 (6/2, 3/6 e 10/4). Foi a primeira vez que os ex-parceiros na temporada passada, Rafael e Marcelo, competiram em lados opostos da quadra. 

