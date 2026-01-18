Dupla sul-mato-grossense vence etapa nacional infantojuvenil de beach tennis

A dupla sul-mato-grossense formada por Marina Canale e Luiz Villar conquistou, neste domingo (18), o título da primeira etapa do Circuito Nacional Infantojuvenil de Beach Tennis. A competição foi realizada em Praia Grande (SP) e reuniu atletas de diferentes estados do país.



Competindo na categoria Sub-16, os representantes de Mato Grosso do Sul tiveram desempenho consistente ao longo do torneio e venceram todas as partidas disputadas, superando duplas consideradas favoritas. Com a campanha invicta, Marina e Luiz garantiram o lugar mais alto do pódio logo na abertura da temporada nacional.



Promovido pela Confederação Brasileira de Tênis, o Circuito Nacional Infantojuvenil é uma das principais competições da base do beach tennis brasileiro. A etapa é considerada estratégica no calendário esportivo, por integrar o processo de classificação para o Pan-Americano da modalidade e servir como vitrine para jovens atletas que almejam espaço na Seleção Brasileira.



A final do torneio teve transmissão ao vivo pelo canal On Beach – Mato Grosso do Sul, que acompanha atletas do estado durante o Circuito CBT Infantojuvenil 2026.

