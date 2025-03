Ã‰ clÃ¡ssico! Brasil encara Argentina pelas EliminatÃ³rias nesta terÃ§a

O Brasil tem um duro duelo pela frente nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, quando encara a líder Argentina na noite desta terça-feira (25), às 20h, em Buenos Aires, pela 14° rodada. E para dificultar, a seleção tem ao menos 4 desfalques no time titular.

Alisson e o meio-campista Gerson se lesionaram diante a Colômbia e foram cortados, enquanto Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães receberam o terceiro amarelo e estão suspenso. O técnico Dorival Junior, nomeou os substitutos durante coletiva: são o goleiro Bento, o zagueiro Murillo, o volante André e o meio-campista Joelinton.

O treinador ainda faz duas mudanças por opção: sai o lateral Vanderson e o atacante João Pedro, e entram Wesley e Matheus Cunha, respectivamente. A formação deve ser a seguinte: Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Rodrygo; Raphinha, Vinicius Júnior e Matheus Cunha.

A Argentina também chega à partida com desfalques, o principal deles o do craque Lionel Messi, que, machucado, nem foi convocado pelo técnico Lionel Scaloni. Outra ausência por lesão é a do atacante Lautaro Martínez. Já quem deve retornar à equipe titular após ser poupado diante do Uruguai é o volante Rodrigo De Paul.

Uma possível formação para a equipe titular da Argentina é: Dibu Martínez; Tagliafico, Otamendi, Romero e Molina; Enzo Fernández, Mac Allister e Rodrigo De Paul; Thiago Almada, Julian Álvarez e Giovanni Simeone.

A Argentina lidera a competição com 28 pontos, enquanto o Brasil é 3° colocado com 21 pontos.

