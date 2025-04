É DO BRASIL! Hugo Calderano conquista Copa do Mundo de tênis de mesa

O mesa-tenista Hugo Calderano, fez história na final da Copa do Mundo de tênis de mesa durante este domingo (20), em Macau, na China.

O brasileiro derrotou Lin Shidong, número 1 do ranking mundial, para conquistar o título inédito dele e do Brasil na modalidade. Mesmo com a torcida apoiando o dono da casa, Hugo não sentiu a pressão. Com saques e contra-ataques agressivos, o atleta brasileiro derrotou o rival por 4 sets a 1.

Contando com a força da torcida que lotou a arena em Macau, Lin Shidong começou ditando o ritmo da partida. Com jogadas de efeito, o chinês abriu vantagem contra Hugo Calderano.

O brasileiro tentava responder nos contra-ataques, mas não conseguiu. Shidong fechou o primeiro set em 11 a 6 e largou na frente.

No segundo game, Hugo Calderano se recuperou, mostrando agressividade nos saques e impedindo as respostas de Lin Shidong. O nº1 do ranking mundial teve dificuldades na recepção e viu o brasileiro igualar o placar: 11 a 7.

Na sequência, os dois mesa-tenistas mostraram o motivo de estarem na final da Copa do Mundo. Trocas de bola espetaculares marcaram as disputas por pontos.

Hugo Calderano não sentiu a pressão da torcida e do adversário, e quebrou o saque de Lin Shidong no terceiro set, vencendo por 11 a 9 e virando a partida.

Nos últimos dois sets, Hugo Calderano deu um verdadeiro show na Galaxy Arena, em Macau. Lin Shidong não conseguia parar os contra-ataques de Hugo.

O chinês se desesperou com a desvantagem, mudou o estilo de jogo, mas continuou errando. O número 1 do mundo pedia tempos técnicos para tentar esfriar o adversário e buscar a retomada.

Hugo Calderano continuou com seu ritmo, com backhands e saques acelerados, dificultando a vida de Lin Shidong. No último game, o brasileiro teve um momento de instabilidade, mas se recuperou para fechar a partida em 4 sets a 1 e fazer história na modalidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também