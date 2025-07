É HOJE: Fluminense e Palmeiras encaram adversários em busca da semifinal da Copa de Clubes

Únicos brasileiros restantes, Fluminense e Palmeiras jogam nesta sexta-feira (4), pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O tricolor enfrenta o Al-Hilal às 15h (de MS) e o Verdão entra em campo às 21h (de MS). As partidas terão transmissão ao vivo da Globo, CazéTV, ge e do Sportv.



O Fluminense chega ao Camping World Stadium, em Orlando em uma sequência de dez jogos sem perder, com direito a uma vitória por 2 a 0 sobre a Inter de Milão nas oitavas de final da Copa. Provável escalação: Fábio, Ignácio (Canobbio), Thiago Silva e Freytes; Samuel Xavier, Martinelli, Bernal, Nonato e Fuentes; Arias e Cano

O Al-Hilal vem de uma vitória por 4 a 3 contra o Manchester City. A equipe saudita teve uma temporada sem títulos e trocou o treinador, trazendo Inzaghi para o lugar de Jorge Jesus. O italiano tem quatro jogos oficiais sem derrotas no comando, todos no Mundial. Escalação provável: Bono, Koulibaly Rúben Neves e Renan Lodi; Cancelo, Kanno, Nasser Al Dawsari, Milinkovic-Savic e Moteb; Malcom e Marcos Leonardo.



Arbitragem

- Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

- Assistente 1: Hessel Steegstra (HOL)

- Assistente 2: Jan de Vries (HOL)

- 4º árbitro: Said Martínez (HON)

- 5º árbitro: Walter López (HON)

Palmeiras x Chelsea

Já mais tarde, no Estádio na Filadélfia, o Palmeiras chega para o duelo após eliminar o Botafogo, em vitória por 1 a 0 e não perdeu na competição. Time provável: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Allan e Vitor Roque.

Já o Chelsea acumula uma derrota - para o Flamengo, na fase de grupos -, mas passou bem pelo Benfica nas oitavas de final ao vencer por 4 a 1. Time provável: Robert Sanchez; Gusto, Chalobah, Levi Colwill e Cucurella; Reece James, Roméo Lavia; Pedro Neto, Enzo Fernandez e Cole Palmer; Liam Delap.



Arbitragem

- Árbitro: Alireza Faghani (Austrália)

- Assistente 1: Anton Shcetinin (Austrália)

- Assistente 2: Ashley Beechamj (Austrália)

- Quarto árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbequistão)

- VAR: Khamis Al Marri (Catar)



