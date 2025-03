Saiba Mais Esportes João Fonseca conquista título do Challenger de Phoenix 2025

O tenista João Fonseca não para de subir no ranking da ATP. A nova atualização, divulgada nesta segunda-feira (17), colocou o brasileiro no top 60, subindo 20 posições desde a última atualização.

Essa é a melhor colocação do brasileiro, que se coloca a frente de outros tenistas, como Thiago Wild, atual 96° e Thiago Monteiro, atual 99°. O feito também garante que o Brasil volte a ter três tenistas no top 100 da ATP.

A subida de João Fonseca foi a maior dentro do top 100 na última semana.

O próximo desafio de João Fonseca é o Masters 1000 de Miami, que começa nesta semana, em quadra dura.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1- Jannik Sinner - 11.330 pontos

2- Alexander Zverev - 7.945 pontos

3- Carlos Alcaraz - 6.910 pontos

4- Taylor Fritz - 4.900 pontos

5- Novak Djokovic - 3.860 pontos

6- Casper Ruud - 3.855 pontos

7- Jack Draper - 3.800 pontos

8- Daniil Medvedev - 3.680 pontos

9- Andrey Rublev - 3.440 pontos

10- Stefanos Tsitsipas - 3.405 pontos

60- João Fonseca - 955 pontos

96- Thiago Wild - 617 pontos

99- Thiago Monteiro - 590 pontos

