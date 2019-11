Eco do Pantanal Extremo traz novidades para sexta edição

A sexta edição do Eco Pantanal Extremo, acontece de sexta-feira (15) a domingo (17), em Corumbá. O evento, considerado um dos maiores do país quando o assunto é esporte de aventura, é promovido pela Prefeitura Municipal de Corumbá, através da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec), em parceria a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Ao todo, são esperadas 1,2 mil pessoas em seis modalidades: canoagem, maratona aquática, stand up paddle (Sup), tiro prático, corrida de trilha e mountain bike (MTB). A novidade para este ano é a inclusão do tiro prático, modalidade que, até o momento, recebeu 80 inscrições, recorde em competições organizadas na região Centro-Oeste.

Outra singularidade neste ano será a abertura completa do Porto Geral para a participação da comunidade da Cidade Branca. As provas aquáticas acontecerão no Rio Paraguai, acréscimo de adrenalina.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, Mato Grosso do Sul tem tudo a ver com realizações deste gênero. “Nossa geografia, o Pantanal, as serras e demais belezas naturais, tudo favorece estas práticas. Os esportes de aventura têm se mostrado, além do aspecto da qualidade de vida e entretenimento, uma forma de agregar valor em qualquer época do ano sem, necessariamente, enfrentar os períodos de pico. Por isso, a Fundesporte tem uma linha de apoio específica para este tipo de evento”, falou.

O gerente-geral de Desenvolvimento de Atividades Desportivas (Gedel) da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, afirma que o Eco Pantanal Extremo se consolida como um evento de excelência não só no Estado, mas a nível nacional, por atrair atletas de todas as regiões brasileiras. “Como estamos no final do ano, fim de calendário esportivo, os atletas aproveitam para realizar um período de transição com vistas ao próximo ano”, afirmou.

O chefe da Unidade de Esporte de Participação e Lazer (Uepla) da Fundesporte, Rodrigo Barbosa de Miranda, destaca que o Eco Pantanal Extremo a cada ano fortalece a marca da região pantaneira e evidencia o quão importante é a prática desportiva em ambientes naturais. “Eventos como o Eco Pantanal Extremo misturam o turismo de aventura com os esportes radicais e conseguimos vincular os atletas ao ecossistema local, o Pantanal. Isso acaba divulgando muito o nosso Estado pelo país e, inclusive, internacionalmente. Apoiar grandes eventos é sempre importante à Fundação, ao Governo do Estado e a todo amante do esporte de natureza”.

Para proporcionar o melhor conforto e total segurança aos participantes, a organização do evento colocou à disposição bombeiros, médicos, socorristas, policiais e membros das Forças Armadas. O evento é uma realização da Prefeitura de Corumbá, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Fundesporte.

Deixe seu Comentário

Leia Também