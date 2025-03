Eddie Jordan, ex-chefe de equipe na F1, morre aos 76 anos

Eddie Jordan, um dos nomes mais influentes do automobilismo na década de 1990, faleceu nesta quinta-feira (20), na África do Sul, vítima de um câncer de próstata, aos 76 anos.

Natural de Dublin, o irlandês foi fundador e chefe da equipe Jordan Grand Prix, que competiu na Fórmula 1 entre 1991 e 2005.

A família comunicou a morte de Jordan nesta quinta-feira, afirmando que ele “faleceu pacificamente” após batalhar contra um câncer durante um ano.

“Eddie faleceu pacificamente, cercado pela família na Cidade do Cabo, nas primeiras horas de 20 de março de 2025, depois de batalhar contra uma forma agressiva de câncer de próstata nos últimos 12 meses”, declarou o comunicado oficial.

De piloto a chefe de equipe

Antes de ingressar na Fórmula 1, Jordan trabalhou como funcionário de banco, mas a sua paixão pelo automobilismo o levou às pistas. Em 1971, venceu o Campeonato Irlandês de Kart como piloto e também competiu em categorias como Fórmula 2 e Fórmula 3.

No final dos anos 1970, decidiu fundar a sua própria equipe de automobilismo, alcançando a Fórmula 1 em 1991 com a Jordan Grand Prix. Durante a sua trajetória na categoria, a sua equipe conquistou quatro vitórias, sendo a primeira delas no Grande Prêmio da Bélgica de 1998, com Damon Hill.

Descobridor de talentos

Jordan foi responsável por dar a primeira oportunidade a Michael Schumacher na Fórmula 1. Em 1991, o alemão estreou na categoria pela Jordan após a prisão do piloto Bertrand Gachot, que se envolveu em um incidente de agressão na Inglaterra.

O Brasil também marcou a trajetória de Jordan na Fórmula 1. Em 1993, Rubens Barrichello fez sua estreia na categoria pela equipe do irlandês.

Além disso, a última vitória da Jordan Grand Prix ocorreu justamente no país, com Giancarlo Fisichella vencendo o Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos, no ano de 2003.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também