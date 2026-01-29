Menu
Edital do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026 é publicado pela Fundesporte

Os auxílios financeiros variam de R$ 523 a R$ 7,3 mil

29 janeiro 2026 - 18h23Luiz Vinicius

O edital do processo seletivo para os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico foi publicado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) nesta quarta-feira, dia 28.

Os auxílios financeiros variam de R$ 523 a R$ 7,3 mil, conforme categorias. Ao todo, são 15 categorias de bolsas destinadas a atletas, paratletas e treinadores.

As inscrições para atletas têm início previsto para o dia 9 de fevereiro, já as inscrições dos técnicos iniciam no dia 12 de março e podem ser realizados pelo site www.bolsa.fundesporte.ms.gov.br.

Os programas contemplam 13 categorias de benefício para atletas e duas para técnicos, todas com vigência de 12 meses, com o objetivo de garantir condições de preparação e participação em competições de alto nível.

Entre as categorias atendidas estão: estudantil, universitário, atleta e paratleta nacional, pódio, internacional, máster, pré-olímpico, olímpico, paralímpico e surdolímpico.

A avaliação dos candidatos será baseada nos resultados alcançados em competições disputadas em 2025, com pontuação atribuída conforme o nível e a relevância dos campeonatos.

Acesse o edital do processo seletivo dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026 (clique para acessar).

