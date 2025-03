Ednaldo Rodrigues Ã© reeleito presidente da CBF e segue no cargo atÃ© 2030

Ednaldo Rodrigues foi reeleito, por aclamação, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira (24).

Candidato único, ele teve apoio massivo dos clubes das Séries A e B, além das 27 federações estaduais, e seguirá no comando da entidade até 2030.

No poder desde 2021, quando assumiu a CBF em um "mandato-tampão" após o afastamento do ex-presidente Rogério Caboclo, Rodrigues venceu a sua primeira eleição em março de 2022 para um mandato até 2026. Agora, com a reeleição, terá mais quatro anos à frente da entidade.

Uma recente mudança no Estatuto da CBF permitirá que ele concorra novamente ao final do próximo mandato, o que pode estender sua permanência até 2034.

Rodrigues terá ao seu lado oito vices na nova gestão:

Reinaldo Carneiro Bastos (SP)

Ednaílson Rosenha (AM)

Roberto Góes (AP)

Ricardo Lima (BA)

Gustavo Oliveira (ES)

Leomar Quintanilha (TO)

Rubens Angelotti (SC)

Gustavo Henrique (articulação da CBF em Brasília)

Entre os vices, Leomar Quintanilha é o mais velho e, conforme determina o estatuto, é o primeiro na linha sucessória em caso de vacância da presidência.

Outro ponto que chama atenção na nova composição é a presença de Reinaldo Carneiro Bastos, que antes era opositor de Rodrigues, mas agora integra o grupo da situação.

