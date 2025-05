'Elas vencem e vencem!': Operário supera Mixto-PB e avança na Copa do Brasil

O time feminino do Operário venceu o Mixto-PB, na noite desta quarta-feira (28), pelo placar de 1 a 0, resultado que foi suficiente para garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Essa é a segunda classificação consecutiva da equipe.

No final de semana, apesar da derrota para o Galvez, também jogando fora de casa, o time avançou para as quartas de final do Brasileirão Série A3.

Sobre o jogo contra o Mixto, o único gol da partida saiu aos 43 minutos da segunda etapa, quando a decisão já se caminhava para as penalidades.

A capitã Camila recebeu pela direita e cruzou para Aíssa que tentou o cabeceio. A bola bateu na zaga e voltou para atacante alvinegra que percebeu Marielle livre e fez o passe. A camisa 6 dominou e bateu no canto alto esquerdo, sem chance para goleira adversária esboçar defesa.

O adversário do Operário na próxima fase da Copa do Brasil será um time da Série A2 do Campeonato Brasileiro.

O confronto será definido em sorteio na próxima segunda-feira (2), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e será definido mais uma vez em jogo único.

