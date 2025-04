Ele fica! Corinthians estende empréstimo de Talles Magno até dezembro de 2025

O atacante Talles Magno irá ficar no Corinthians até 31 de dezembro de 2025. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (3), após o ‘Timão’ acertar o empréstimo do jogador com o New York City Football Club, dos Estados Unidos.

Vestindo a camisa 43, Talles foi artilheiro no título do Paulistão com cinco gols, ficando ao lado de Yuri Alberto. O atacante fez 37 jogos com a camiseta alvinegra, sendo: 23 vitórias e oito empates. Ele anotou oito gols desde a sua chegada, em agosto de 2024.

“Graças a Deus, vou poder ficar no Corinthians. Era uma vontade minha. Que esta renovação seja de muito orgulho para mim e para minha família. Que nós possamos desfrutar muito disto”, disse o atacante. “A torcida pode esperar aquela garra e aquela alegria”, completou.

Talles e o Corinthians seguem a preparação para o duelo diante do Vasco, no próximo sábado (5), às 17h30 (horário de MS), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Brasileirão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também