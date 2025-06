Ele fica! Neymar renova com o Santos até dezembro com salário milionário

O Santos anunciou, na tarde desta terça-feira (24), a renovação do contrato com Neymar até dezembro de 2025.

O novo vínculo, no entanto, não se estende até a Copa do Mundo de 2026, como era o desejo inicial da diretoria, e repete a lógica de contrato curto adotada na última janela. O acerto foi confirmado nas redes sociais oficiais do clube.

Segundo fontes ligadas à negociação, o estafe de Neymar optou por manter o modelo que garante liberdade ao atleta a cada nova janela de transferências, evitando compromissos de longo prazo.

Isso significa que o camisa 10 não estará preso ao Santos ao final da temporada e poderá avaliar propostas de outros clubes em janeiro.

Termos financeiros e dívida de imagem

A renovação mantém o salário na casa dos R$ 4,5 milhões mensais, valor similar ao contrato anterior. Além disso, o clube e a empresa NR Sports, que administra a imagem do jogador, repactuaram uma dívida de R$ 85 milhões relacionada à exploração de direitos de imagem.

Esse acordo segue válido até o fim da atual gestão do presidente Marcelo Teixeira, em dezembro de 2026.

Participação no Brasileirão

O retorno de Neymar ao clube que o revelou ganhou peso emocional, mas sua atuação em campo até aqui foi limitada. O atacante participou de apenas quatro partidas desde a assinatura do primeiro contrato de retorno.

Diante da posição delicada do Santos no Campeonato Brasileiro, a permanência do craque até dezembro é vista internamente como uma obrigação moral de contribuir com mais regularidade na luta contra o rebaixamento.

Futuro em aberto

Embora o pai do jogador, Neymar pai, tenha se comprometido a apresentar possíveis propostas ao clube antes de uma eventual saída, a decisão por manter Neymar até o fim do ano foi considerada estratégica para preservar sua imagem e evitar uma saída no meio da temporada, o que seria malvisto pela torcida e pela opinião pública.

