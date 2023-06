Elias Gadia sedia 1ª Copa Campo Grande de Futebol Society neste sábado

A Fundação Municipal de Esporte (Funesp) realiza a cerimônia de abertura da 1ª Copa Campo Grande de Futebol Society Feminino neste sábado (3), às 15h30, na Praça Esportiva Elias Gadia, localizada na Avenida Albert Sabin, Vila Taveirópolis.



Ao todo, 18 equipes participarão da competição: Miami Dade FC/MS, Darcy Ribeiro, Vicent´ Sena, Esporte Clube Borussia, SERC/UCDB, Comercial / SEFAC, Hórus Aquidauana, Resenha Futebol Feminino, Club Atlético Santista, Água Bonita Futebol Clube, Três Lagoas/SEJUV, AFFI Fioravantes/Sidrolândia, AD Pantanal, AFTER 66, Fênix FC, Ribas do Rio Pardo, Mustangs FC e as Panteras.



A primeira partida será entre Esporte Clube Borussia e Comercial/SEFAC, logo após a abertura, às 16 horas. Na sequência, às 16h50, acontece o confronto entre Fênix FC e Darcy Ribeiro.



No dia 17, a Praça Esportiva Elias Gadia volta a ser palco da Copa Campo Grande de Futebol Society.

- Às 14 horas, o Ribas do Rio Pardo enfrentará o Água Bonita Futebol Clube.

- Às 14h50, é a vez de AD Pantanal e AFFI Fioravantes/Sidrolândia ficarem frente a frente.

- Às 15h40, o After 66 vai a campo para encarar o SERC/UCDB.



Também no dia 17, a Praça Esportiva Belmar Fidalgo receberá três jogos.

- Às 15 horas, o Três Lagoas/SEJUV enfrenta o Mustangs FC

- 15h50 a bola rola para Miami Dade FC e as Panteras

- 16h40, o desafio fica a cargo de Hórus Aquidauna e Club Atlético Santista.



A grande decisão acontecerá no dia 27 de agosto. A campeã geral, a vice-campeã geral e a 3ª colocada geral na fase final receberão troféus, além de premiação em dinheiro. Além das medalhas para os três primeiros colocados, serão R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 6 mil para o segundo e R$ 4 mil para o terceiro lugar, com retenção de impostos (Imposto de Renda e Imposto Sobre Serviço).











