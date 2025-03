EliminatÃ³rias da Copa: Brasil enfrenta a ColÃ´mbia nesta quinta-feira; veja onde assistir

O Brasil enfrentará a Colômbia nesta quinta-feira (20), às 20h45 (horário de MS), pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O confronto acontece no Mané Garrincha, em Brasília, e terá transmissão ao vivo pela Globo e SporTV, no streaming Globoplay, além do CNN Esportes.

O Brasil ocupa o 5º lugar da tabela de classificação das Eliminatórias, com 18 pontos, fruto de cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. Nos últimos jogos contra o Uruguai e a Venezuela, em novembro de 2024, o time empatou por 1 a 1.

Já a Colômbia aparece na 4ª posição, com 19 pontos, vindo de cinco vitórias, quatro empates e três derrotas. Nas disputas recentes, perdeu de 2 a 1 para o Uruguai e de 1 a 0 para o Equador.

No histórico geral de confrontos entre as equipes, a Seleção Brasileira leva vantagem com 21 vitórias, 12 empates e apenas quatro derrotas em 37 partidas.

Onde assistir a Brasil x Colômbia pelas Eliminatórias:

- TV: Globo e SporTV

- Streaming: Globoplay

- CNN Esportes

