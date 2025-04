Em busca do Sul-Americano, Brasil enfrenta Colômbia neste sábado

A Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia, às 20h deste sábado (12), com o objetivo de ser campeã do Sul-Americano Sub-17 pela 14ª vez. A equipe comandada pelo técnico Dudu Patetuci joga no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena.

Invicto na competição, o Brasil derrotou a Bolívia (3 a 0), Venezuela (1 a 0) e Equador (3 a 2), e empatou com o Uruguai (1 a 1), sendo líder do Grupo B com 10 pontos. Na semifinal do torneio, derrotou o Chile por 1 a 0.

A Colômbia também foi líder de sua chave, o Grupo A, com nove pontos. Os donos da casa venceram o Chile (1 a 0), Peru (2 a 0) e Argentina (2 a 1), mas foram derrotados pelo Paraguai (1 a 0). Na semifinal, golearam a Venezuela por 5 a 1.

A Seleção Brasileira vai para a final já com a classificação para a Copa do Mundo assegurada. A equipe garantiu a vaga para o Mundial, que será disputado em novembro deste ano no Catar, ao avançar para a semifinal.

Caso conquiste o Sul-Americano, este será o 14° título do Brasil, que já levantou a taça nas seguintes edições: 1988, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017 e 2023.

