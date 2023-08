Em Cuiabá, skatistas de MS vão em busca de vaga para o Campeonato Brasileiro

Mato Grosso do Sul participará com 14 skatistas da Seletiva Regional Centro-Oeste de Skate Street, em Cuiabá (MT). A competição acontecerá no fim de semana, dias 5 e 6 de agosto, e vai definir os representantes para o Campeonato Brasileiro.

Organizada pela ASMS (Associação de Skate de Mato Grosso do Sul), a delegação sul-mato-grossense conta com atletas de cinco municípios: Campo Grande, Chapadão do Sul, Corguinho, Costa Rica e Dourados. O evento será sediado na Arena Pantanal, com disputas na modalidade street.

Para participar da Seletiva Regional na capital mato-grossense, os skatistas de Mato Grosso do Sul precisaram se destacar no Campeonato MTSkate, nos dias 24 e 25 de junho, também em Cuiabá.

Na capital vizinha, os competidores terão a oportunidade de demonstrar manobras nas categorias iniciante, amador e máster, nos gêneros feminino e masculino. Além disso, os oito primeiros colocados receberão premiação.

A Seletiva Regional Centro-Oeste de Skate Street tem realização da AMTSK (Associação Mato-Grossense de Skate), com homologação da FMTSK (Federação Mato-Grossense de Skateboard) e chancela da CBSK (Confederação Brasileira de Skateboarding).

Os melhores colocados na Seletiva carimbam a participação direta no Campeonato Brasileiro de Skate Street, marcado para acontecer em Curitiba (PR) ainda neste mês, entre os dias 18 a 20.

Deixe seu Comentário

Leia Também