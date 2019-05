Em jogo histórico, Liverpool goleia Barcelona e vai à final da Champions

Mauro Silva com O Globo, e Glo Esporte

Em casa, o Liverpool se recupera, goleia o Barcelona por 4 a 0 e se classifica para disputar a final da Liga dos Campeões da Europa. Os times se enfrentaram nesta terça-feira (7) no estádio Anfield, em um jogo épico do time inglês.

No primeiro jogo entre os times, a equipe da Inglaterra perdeu por 3 a 0 e entrou em desvantagem diante do grupo espanhol. Bom para os ingleses, ruim para o grupo catalão que amarga mais uma desclassificação. Na temporada passada a equipe de Messi e companhia derrotou a Roma por 4 a 1 no primeiro confronto, mas na volta tomou 3 a 0 deixando a classificação escapar.

Treinador diz que foi "inacreditável"

Os destaques neste dia histórico foram dois jogadores: Origi e Wijnaldum, com dois gols cada um. O Messi bem que tentou derrubar a força do adversário, mas os marcadores não deixaram que ele evoluísse e finalizasse ao gol.

O treinador alemão do “Red”, como é conhecido o time inglês, Klopp comemorou o feito de seus jogadores. “É inacreditável, não consigo encontrar palavras para descrever isso tudo”, disse.

Wijnaldum, que entrou no segundo tempo, comentou sua atuação. “Eu estava chateado por estar no banco. Eu tinha que fazer alguma coisa quando entrasse, fico feliz, pois sempre acreditamos que seria possível”, afirmou.

Agora o adversário do Liverpool será conhecido no jogo de desta quarta-feira (8) entre Ajax e Tottenham, em Amsterdam, na Holanda.

