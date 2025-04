Em noite de Libertadores, Botafogo homenageia ex-goleiro que morreu nesta terça

O Botafogo prestará uma emocionante homenagem ao ex-goleiro Haílton Corrêa de Arruda, conhecido como Manga, que morreu na manhã desta terça-feira (8), aos 87 anos, após uma batalha contra o câncer de próstata. O clube carioca enfrentará o Carabobo na noite de hoje pela Libertadores,

A homenagem será na manga da camisa, com a inclusão de um selo no nome de Manga e um desenho que remete aos dedos tortos do ex-goleiro. Este selo será colocado acima do escudo do clube, que representa o número de títulos conquistados pelo Botafogo na Libertadores.

Manga foi ídolo do Botafogo entre 1959 e 1968, conquistando o bicampeonato carioca em 1961/62 e 1967/68. Seu aniversário é comemorado como o Dia do Goleiro, uma data em sua homenagem.

Além de sua trajetória no Botafogo, Manga teve grande sucesso em outros clubes. Ele foi tetracampeão uruguaio e campeão da Libertadores e Mundial com o Nacional, tricampeão gaúcho e bicampeão brasileiro com o Internacional, campeão equatoriano com o Barcelona e tricampeão pernambucano pelo Sport.

