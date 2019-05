Em virada histórica, o Tottenham vai à final da Champions

Matheus Henrique, com informações do O Globo

A final da Champions está decidida: o Tottenham será o adversário do Liverpool.

No jogo desta quarta-feira (8), aos dez minutos do segundo tempo contra o Ajax, a distância no placar que o Tottenham precisaria percorrer para chegar à final da Liga dos Campeões era de 3 a 0.

Ainda no segundo tempo, o brasileiro Lucas Moura virou o placar do jogo, fazendo três gols, se tornando o herói da noite. Dessa forma, o Tottenham virou o jogo para 3 a 2, alcançando uma épica classificação para a final da Champions.

O Ajax começou muito bem, abrindo o placar com De Ligt e ampliou com Ziyech, mas no segundo tempo o Tottenham mudou o comportamento, abrindo espaço para a velocidade de Lucas, que, sem dúvidas, foi o protagonista da noite.

A decisão será no dia 1º de junho, no Wanda Metropolitano, em Madrid.

