Emoção até no sub-13! Nos pênaltis, Náutico conquista Campeonato Estadual

Foi na garra, na vontade e com muita emoção que o Náutico conquistou o troféu do Campeonato Estadual Sub-13, entre a tarde e a noite deste domingo (29), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O time superou o Operário nos pênaltis pelo placar de 5 a 4.

O confronto acabou sem gols e precisou ir para as penalidades - na partida de ida, houve outro empate, mas em 2 a 2.

Novamente o duelo se mostrou equilibrado, com as duas equipes não dando brechas para os erros e tentando, dentro das propostas dos técnicos, marcar o gol que poderia dar o título. Porém, a decisão foi decidida na marca da cal.

Quem prevaleceu na disputa de pênaltis foi o goleiro Luiz, do Náutico, que defendeu duas cobranças do time do Operário e conseguiu a vantagem necessária para os companheiros garantirem a vitória.

O goleiro defendeu as cobranças de Matheus e nas alternadas, de Arthur, deixando que o companheiro Cadu, camisa 10 do Náutico, que deslocou o goleiro na última batida e garantiu o título ao clube.

Na trajetória da competição, o Náutico conseguiu eliminar dois favoritos ao título: União ABC e o próprio Operário na final.

