Esportes

Entre um chopp e uma partida, Copa de Pelada nasceu em MS e virou sucesso nacional com ex-jogadores

A ideia foi tão longe que neste mês de outubro, foi lançada a 14ª edição e a organização planeja para o ano que vem, uma edição histórica para comemorar a 15ª

14 setembro 2025 - 10h15Luiz Vinicius
Edu, Márcio Santos e Athirson são uma das atrações da 14ª edição da Copa de PeladaEdu, Márcio Santos e Athirson são uma das atrações da 14ª edição da Copa de Pelada   (Luiz Vinicius)

Sabe quando um amigo tem uma ideia meio maluca num dia de chopp, churrasco e futebol, mas você fica na dúvida se dará certo ou não? Pois é, foi nessa linha de 'será que dá, será que não dá', que a Copa de Pelada, torneio de futebol amador familiar, nasceu e deu tão certo que virou case de sucesso entre amigos, ex-jogadores e outras personalidades famosas. E tem um detalhe bacana nisso tudo: a competição foi criada em solo sul-mato-grossense, mais especificamente em Bonito.

Quem deu forma a isso tudo foi o idealizador do projeto, Alysson Rodrigues, que compartilhou a história da Copa de Pelada ao JD1 Notícias. A primeira edição, como tudo do início, não contou com nenhuma estrela ou ex-jogador famoso, apenas os próprios amigos que levaram a sério a ideia.

Mas a partir da segunda edição é como a organização marcasse um golaço. E nisso, foram sendo apresentados alguns ex-jogadores em algumas equipes e nomes importantes já comparecerem e se divertiram, mas jogaram com seriedade, como Zico, ídolo do Flamengo e que atuou por bastante tempo na Seleção Brasileira.

"É um coisa que é um sonho de criança para qualquer um que gosta de futebol", diz Alysson relacionando essa interação entre os craques e quem só via eles pela televisão. "Para cada time a gente convida um ex-jogador".

A Copa de Pelada foi realizada por quatro vezes seguidas em Bonito, mas logo mudou de endereço, indo para Florianópolis, em Santa Catarina. Mas dessa vez, a 14ª edição sai da zona de conforto e vai para Mogi Mirim, em São Paulo neste mês de outubro. E mesmo sendo em cidades específicas, equipes de várias regiões do Brasil participam da competição, como explicou o idealizador do projeto.


Edu, tricampeã do Mundo com o Brasil e Alysson Rodrigues, o idealizador do Copa de Pelada.
(Foto cedida por: Juliano Almeida)

Edição histórica e internacionalização

Alysson explicou para o JD1 que pretende realizar um evento histórico para comemorar a 15ª edição, no ano que vem, em Bonito, onde tudo começou.

Mas ele foi além e deixou escapar que, também para o ano que vem, o planejamento envolve uma edição internacional, que será a primeira desde que o projeto começou para valer.

Edição em São Paulo contará com tri e tetracampeão mundial

A 14ª edição da Copa de Pelada contará com presenças ilustres este ano. O ex-zagueiro Márcio Santos, de 56 anos, tetracampeão do Mundo com a Seleção Brasileira, é uma das figuras com presença confirmada na competição que acontecerá em São Paulo.

O ex-jogador considerou a competição como um "evento maravilhoso, o maior evento de família do Brasil". Porém, mesmo sendo uma festa e considerado amador, Márcio não escondeu que existe um frio na barriga mesmo carregando uma bagagem de Copa do Mundo. "Isso acontece até o apito inicial, e quando o juiz apita, você não tem mais tempo sentir frio na barriga, você tem que jogar e esquecer. Mas é bom que você aumenta a sua concentração".


Márcio Santos, tetracampeão mundial pela seleção e Athirson, ídolo do Flamengo.
(Foto cedida por: Juliano Almeida)

Com longa carreira no futebol, o ex-ponta esquerda Jonas Eduardo Américo, conhecido como Edu, tricampeão do mundo com a amarelinha, também é uma das atrações confirmadas nesta edição em São Paulo. Para o JD1, ele frisou que arrisca alguns minutos na sua categoria, já que está com 76 anos, mas ressalta que é importante também estar do lado de fora incentivando os mais novos.

"É um torneio que repercute o Brasil todo e isso é muito legal e fico feliz de estar aqui mais uma vez, participando de um evento. O importante é você participar, incentivando os mais jovens e isso é muito bacana".

Quem também abrilhantará a competição é o ex-lateral Athirson, que atuou por bastante no Flamengo e se tornou um dos ídolos do clube rubro-negro. Ele não escondeu a felicidade em estar participando mais uma vez da Copa de Pelada, já que a competição está crescendo nacionalmente, evoluindo e atraindo mais clubes e mais pessoas.

Hoje com 48 anos, o ex-jogador se recupera de uma cirurgia, mas relembra que é preciso ter um tratamento adequado e correto, mantendo uma rotina para chegar bem e não fazer feio durante a competição.

"Essa ideia [Copa de Pelada] você traz a família para estar junto, é um ambiente que você está interagindo o tempo todo, muito legal. A gente tem que sempre tentar se cuidar um pouquinho por causa das nossas lesões, é lógico que não temos aquela preparação específica. Eu passei por uma cirurgia e estou tentando me recuperar já pensando na Copa de Pelada".


Alysson Rodrigues acompanhados de amigos e de quem ajudou na realização da 14ª edição da Copa de Pelada.
(Foto: Luiz Vinicius)

